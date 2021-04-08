بحيرة كوردية تنافس في نهائي مسابقة ناسا

2021/04/08 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت صورة لبحيرة (وان) شمالي كوردستان، تم التقاطها من الفَضاء مرحلة التصفيات النهائية من بين 30 صورة في الجولة الرابعة في مسابقة "بطولة العالم" عبر الإنترنت التي تنظمها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وأطلقت وكالة ناسا هذه المسابقة منذ أكثر من 20 عامًا ليشارك فيها رُوَّاد الفَضَاء العاملين في محطة الفضاء الدولية بالصور الملتقطة من الفضاء.

والتقطت رائدة الفضاء كيت روبينز صورة فريدة لبحيرة وان أكبر بحيرات الصودا في العالم أثناء دورانها حول المحطة الفضاء الدولية في عام 2016 .

وحصلت صورة بحيرة وان على 94 بالمائة من الأصوات مقابل أقرب منافس لها "برح السحاب" في الدور نصف النهائي.

وستتنافس بحيرة وان الآن في النهائي مع صورة منافستها "النجوم في الحركة" بالجولة الخامسة، وسينتهي التصويت يوم 12 أبريل.

PUKmedia متابعة

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