دخول العقوبات الامريكية على تركيا حيز التنفيذ

2021/04/08 | 15:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت وزارة الدفاع التركية أسلوب "المعاملة بالمثل" في ردها على العقوبات الأمريكية على تركيا المفعلة حديثًا، حيث قررت حظر مشاركة شركتين أمريكيتين في مناقصتها.

واعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول العقوبات المفروضة على تركيا أواخر العام الماضي في إطار قانون "مكافحة أعداء أمريكا" حيز التنفيذ اعتبارا من امس الأربعاء 7 أبريل/ نيسان الجاري.

وفي اليوم ذاته أصدرت وزارة الدفاع التركية قرارا بحظر مشاركة شركتين أمريكيتين في مناقصاتها بموجب القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

القرار المنشور بالجريدة الرسمية التركية أشار إلى حرمان شركة Navigator International LLC، ومقرها ولاية ألاباما الأمريكية، وشركة Alarkon Trading، ومقرها مقاطعة نيويورك الأمريكية، من المشاركة في مناقصات الجيش التركي.

وكانت العقوبات الأمريكية المشار إليها قد طالت كل من رئاسة الصناعات الدفاعية ورئيسها، إسماعيل دمير، ونائبه، فاروق ييت، ورئيس وحدة الدفاع الجوي والفضائي، سرحات جانتش أوغلو، ومدير مجموعة رئاسة وحدة الدفاع الجوي والفضاء برئاسة الصناعات الدفاعية، مصطفى ألبر دنيز.

وتضمنت العقوبات الأمريكية حظر جميع تصاريح التصدير الأمريكية إلى رئاسة الصناعات الدفاعية التركية والقروض المقدمة إليها، بجانب تجميد أملاك قيادات رئاسة الصناعات الدفاعية داخل الولايات المتحدة وعدم إصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة لهم.

PUKmedia وكالات

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