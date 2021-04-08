مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان في إطلاق نار بالولايات المتحدة

2021/04/08 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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لقي 5 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في إطلاق نار داخل منزل في روك هيل بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية.

ووفق مكتب شرطة مقاطعة يورك اليوم الخميس، أصيب سادس بجروح خطيرة، واعتقل المشتبه في تنفيذه الحادث.

وكتب مكتب شرطة يورك تغريدة على شبكة تويتر “عثرنا على المشتبه في منزل قريب” من المكان.

وأشار المصدر إلى أن القتلى طبيب معروف في المنطقة وزوجته، وحفيداهما، وعامل بالمنزل.

ولم تكشف السلطات اسم المشتبه به أو دوافعه.

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