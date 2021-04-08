الخارجية الأميركية: مباحثات الاتفاق النووي مع ايران ستكون صعبة

2021/04/08 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي ستكون صعبة جدا بسبب الافتقار للثقة بين واشنطن وطهران.

وأكد برايس في تصريحات صحفية إن بلاده مستعدة لرفع أي عقوبات لا تتسق مع الاتفاق النووي وان واشنطن مستعدة للعودة الى الالتزام ببنود الاتفاق، مشيرا الى صعوبة التوصل الى حلول بسبب الافتقار الى الثقة بين الجانبين.

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