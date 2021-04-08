رئيس الجمهورية يستقبل وفداً من الكرد الفيليين ويدعو إلى إنصاف الضحايا

2021/04/08 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس (08 نيسان 2021)، في قصر السلام ببغداد، وفداً من الكرد الفيليين، مشيراً إلى أنهم يمثلون مكوناً أصيلاً في البلد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن صالح أكد خلال لقائهم، أن "الكرد الفيليين يمثلون مكوناً أصيلاً، وكانت لهم أدوارٌ بارزة في مختلف مراحل تاريخ العراق".وأضاف البيان، أن "صالح أشار إلى التضحيات التي قدموها، وما تعرض له أبناء هذا المكون من ظلم على يد النظام الدكتاتوري"، مشدداً على "ضرورة إنصاف الضحايا، وضمان مشاركة الكرد الفيليين في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم في الحكومة والبرلمان".

ولفت البيان إلى أن صالح " استمع من الوفد إلى شرح بشأن التحديات والمشاكل التي تواجه الكرد الفيليين، مؤكداً دعمه لكل ما من شأنه تذليل هذه العقبات، فيما عبّر الوفد عن امتنانهم لرئيس الجمهورية لدوره في إرساء قيم التعايش بين جميع مكونات الشعب".

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