الطفل الثالث يُغيب جريزمان عن تدريبات برشلونة قبل يومين من لقاء ريال مدريد

2021/04/08 | 15:46 - المصدر: بغداد اليوم

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غاب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن تدريبات نادي برشلونة، اليوم الخميس، قبل يومين فقط من مواجهة فريقه أمام غريمه ريال مدريد يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة للحلول ضيفًا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، السبت القادم، في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي من المتوقع أن تكون مشتعلة في ظل صراع الفريقين على لقب الليغا.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن غياب جريزمان عن مران فريقه برشلونة اليوم لأسباب شخصية بعد الحصول على إجازة من المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء غياب النجم الفرنسي الدولي عن مران البلوجرانا، إذ أوضحت أن جريزمان كان ينتظر ولاده طفله الثالث اليوم.

وأضافت أن،" اللاعب سينضم إلى تدريبات برشلونة غدًا بشكل طبيعي، كما أن تواجده في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد ليس مهددًا بأي شكل من الأشكال.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، في الوقت الذي يأتي فيه ريال مدريد ثالثًا برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن البلوجرانا و3 عن الروخيبلانكوس.

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