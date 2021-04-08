2021/04/08 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قرّرَ مجلس الوزراء اعتماد شركة (ستيلر انيرجي) لتقديم الدراسة الهندسية المتقدمة (FEED) مع خطة التنفيذ والتمويل للمشروعات المقترحة من قبل وزارة الكهرباء، لصيانة محطات الطاقة الغازية في العراق.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء ان ,قرار المجلس نص على تخصيص 50 مليون دولار للسنة المالية 2021؛ لإنجاز المرحلة الأولى (الدراسة الهندسية)، وتمويل التخصيص المالي من القروض الأخرى المنصوص عليها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، كون العرض الذي قدمته الشركة مضمونا بتمويل من (EXIM BANK) الأمريكي، وتحديد قيمة المبالغ المطلوب تخصيصها للسنوات (2022 – فأعلى) تحديدا واضحا ومجدولا عند إقرار خطة التنفيذ والتمويل التي قدمتها الشركة المذكورة من وزارة الكهرباء وتقديمها لوزارة التخطيط ومجلس الوزراء بحسب الأصول، على أن تكون الشركة العامة من وزارة الكهرباء، ومن دون ضمانة سيادية"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يعتمد شركة "ستيلر انيرجي" لتقديم دراسة هندسية لصيانة محطات الطاقة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يعتمد شركة "ستيلر انيرجي" لتقديم دراسة هندسية لصيانة محطات الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).