وزير النقل يبحث مع السفير العُماني التعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين

2021/04/08 | 15:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي ، مع سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن احمد عيدروس التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتقنيات الفنية واللوجستية في مجال النقل في البلاد .وذكر بيان لوزارة النقل تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان اللقاء ناقش ابرز القضايا التي تخص النقل بصورة عامة والنقل عن طريق الموانئ العراقية والعُمانية بصورة خاصة بالاضافة الى التأكيد على ضرورة تعزيز وتقوية الروابط واواصر العمل من خلال أعادة فتح خطوط الملاحة الجوية المباشرة بين العراق وعُمان بعد تجاوز وانتهاء الازمة الصحية المتمثلة بوباء كورونا مشيداً بعمق العلاقات المسبقة التي تربط البلدين ".من جانبه"اعرب السفير العُماني ،عن عميق شكره وتقديره بحفاوة الترحيب والضيافة وسعي وزير النقل الشبلي المستمر في الانفتاح على آفاق النقل وتطويره سواء النقل البري او البحري والجوي وتأكيده على ادامة العلاقات الثنائية مع البعثات الدبلوماسية ودول العالم والمنطقة اجمع مبدياً استعداد بلاده على تقديم الدعم والمساندة ونقل الخبرات المتراكمة وتوفير الامكانات الممكنة واللازمة للنهوض في مجال النقل وفتح ابواب ومنافذ جديدة تربط البلدين عن طريق النقل"./انتهى ح

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