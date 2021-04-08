'ركلوه وضربوه باخمص السلاح'.. لحظة سرقة رئيس المهندسين البحريين العراقيين (فيديو)

2021/04/08 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اظهر مقطع فيديو، الخميس، لحظة تعرض رئيس المهندسين البحريين محمد الدلال، الى عملية سرقة وسط العاصمة بغداد.

وقال النائب كاظم الصيادي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (8 نيسان 2021)،ان "الفيلم المرفق يحكي قصة تعرض زميلي رئيس المهندسين البحريين (محمد سعيد الدلال) للسرقة أمام داره في حي القادسية ببغداد بعد عودته من مصرف التنمية في المنصور".

واضاف انه على "ما يبدوا ان السارق كان يتبعه بسيارته، وما ان وصل استاذ (محمد) الى داره حتى باغته أحدهم بمسدس، وانهال عليه بالضرب بأخمص المسدس، ثم استولى على الحقيبة التي كانت تحوي على خمسة وعشرين مليون دينار عراقي".

وتابع، ان "الحادث المؤسف وقع في تمام الساعة 10:30 من يوم أمس الاربعاء الموافق 7/4/2021".

ودعا النائب "وزير الداخليه بمطاردة المجرمين، واستعادة الأموال المنهوبة، والحفاظ على أمن المواطنين".

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