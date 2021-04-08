صالح: الكورد الفيليون تعرضوا للظلم وعلينا إنصافهم


صالح: الكورد الفيليون تعرضوا للظلم وعلينا إنصافهم
2021/04/08 | 16:03 - المصدر: شفق نيوز
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