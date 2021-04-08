2021/04/08 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة المسابقات في الهيئة

التطبيعية، الخميس، أن دوري الكرة

الممتاز سيستمر من دون توقف خلال

الجولات المقبلة للمسابقة.

وقالَ عضو لجنة المسابقات، علي عبيس في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن

"منافسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسابقات تؤكد استمرار الدوري من دون تأجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسابقات تؤكد استمرار الدوري من دون تأجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).