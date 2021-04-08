الداخلية والعدل يؤكدان أهمية مكافحة المخدرات

2021/04/08 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزيرا الداخلية والعدل، اليوم الخميس، على أهمية مكافحة المخدرات.

وقالت الداخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها "عثمان الغانمي التقى اليوم، وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد والوفد المرافق له، لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والعدل".

كما جرت، بحسب البيان "مناقشة أهمية تكثيف الجهود من اجل مكافحة المخدرات وتأهيل الأشخاص المتعاطين من خلال دورات وبرامج مكثفة".

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