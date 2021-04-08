انخفاض طفيف بعدد اصابات كورونا في العراق

2021/04/08 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزراة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الخميس، عن تسجيل انخفاض طفيف بعدد الاصابات المسجلة بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان العراق سجل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7817 اصابة جديدة بكوفيد-19.

واضافت: ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغت 4883، مبينة ان الوفيات المسجلة لمصابين بالفايروس بلغت 34 حالة وفاة.

واشارت الوزارة الى ان عدد الملقحين اليومي بلقاح كورونا وصل 8657، مبينة ان العدد التراكمي للمواطنين الذين تلقوا اللقاح بلغ 126791.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي واللقاحي صادر عن الوزارة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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