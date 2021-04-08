وضع اكاليل زهور على ضريح المفكر والمناضل الكبير ابراهيم أحمد

2021/04/08 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف، اليوم 8 نيسان، ذكرى رحيل المفكر والاديب والمناضل الكوردي الكبير الاستاذ ابراهيم احمد، الذي توفي بعد اكثر من نصف قرن من النضال من اجل ترسيخ الحقوق المشروعة لشعب كوردستان.

رحل الاستاذ الكبير ابراهيم احمد في يوم 8 نيسان العام 2000 في مدينة لندن تاركا خلفه تركة كبيرة من النتاجات الادبية والثقافية الكبيرة.

السيدة شاناز ابراهيم أحمد وعدد من عائلة الاستاذ والمفكر الراحل ابراهيم أحمد، وضعوا اليوم الخميس، أكاليل زهور على ضريح الراحل في مدينة السليمانية، معربين عن وفائهم لهذه الشخصية الكبيرة الذي افنى حياته في خدمة الكوردايتي ناضل من اجل تحرير الكورد، مجددين العهد بالمضي على نهج المفكر ابراهيم أحمد في خدمة الشعب والوطن.

PUKmedia خاص

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