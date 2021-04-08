بعد تعرض محاصيلهم للجفاف.. نائب يدعو لتعويض فلاحي نينوى من تخصيصات الطوارئ

2021/04/08 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الخميس، الحكومة الى تعويض اصحاب حقول الحنطة والشعير في اقضية غربي المحافظة نتيجة تعرض المحصول الى الجفاف والتلف بسبب عدم سقوط الأمطار في هذا الموسم. وقال الشمري في تصريح صحفي، انه “كامل مساحة الاقضية في غرب نينوى ( تلعفر – البعاج – الحضر- سنجار)، ونتيجة الى عدم سقوط الأمطار في هذا الموسم بالنسبة لمزروعات الحنطة والشعير فقد تعرض المحصول لجفاف كامل، ما تسبب في ضرر الاف الفلاحين والمزارعين وحصول خسائر مادية كبيرة لهم بسبب عدم نمو المزروعات وتلفها بالكامل”. واضاف الشمري، انه “من اجل دعم الفلاحين والمزارعين فان الحكومة مطالبة بتعويضهم ومن مبالغ الطوارئ المتحققة لديها من فروقات بيع النفط، وكما فعلت سابقا حكومة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بتعويضهم”، مشددا على ان “الجفاف يعتبر كارثة طبيعية بحق هؤلاء الفلاحين على غرار الزلازل والحرائق ما يعني استحقاقهم للتعويض من مبالغ الطوارئ”.

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