وزيرة الهجرة ورئيس القضاء الاعلى يبحثان آلية غلق المخيمات

2021/04/08 | 16:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، صباح اليوم الخميس برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في مقر مجلس القضاء ببغداد.وبحثا اجراءات القضاء في دعم جهود الوزارة المتعلقة بغلق مخيمات النازحين وآلية صرف التعويضات للمستحقين منهم بموجب القوانين النافذة.

وبحسب بيان للوزارة تلقى PUKmedia نسخة منه، قالت جابرو خلال اللقاء، ان "الوزارة وبجميع كوادرها تعمل على إنجاز مهامها وتنفيذ البرنامج الحكومي المعني بها وستواصل مساعيها وجهودها لغرض عودة ماتبقى من العوائل في المخيمات والعمل على غلق مخيمات النزوح نهائياً " .

من جهته اثنى زيدان على عمل الوزارة وخطواتها المميزة في تنفيذ البرنامج الحكومي في اعادة النازحين طوعيا وغلق الملف نهائيا ، مؤكدا دعم مجلس القضاء الاعلى للوزارة لتنفيد المشاريع المناطة بها .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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