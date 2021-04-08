2021/04/08 | 16:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة اقليم كوردستان تطلق تطبيقا خاصا بلقاح كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن اطلاق تطبيق خاص بالتسجيل على لقاح كورونا.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم الوزراة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الخميس، ان الوزارة اطلقت تطبيقا خاصا للتسجيل والحصول على لقاح كورونا.

واضاف، ان التطبيق خاص بنظام iOS وبامكان المواطنين تثبيت التطبيق من خلال الرابط التالي (أضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا لطفا)، مشيرا الى ان تطبيقا اخرا للهواتف التي تستخدم نظام الاندرويد سيتم اطلاقه في المستقبل القريب.

PUKmedia خاص

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