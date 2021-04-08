البرلمان يعلن نهاية الفصل التشريعي ويحدد موعد بداية الفصل المقبل

2021/04/08 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، نهاية الفصل التشريعي الاول فيما اشارت الى أن بداية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة ستكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٤ /٢٠٢١.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “قررت واستنادا للمادة (57) من الدستور (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها) انتهاء الفصل التشريعي الأول“.

واضافت انها “إذ تبارك لكم رئاسة المجلس جهودكم المخلصة نوابا ولجانا وكتلا برلمانية إقرار الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، فإنها تعلن أن بداية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة ستكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٤ /٢٠٢١”.

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