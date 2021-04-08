الأمن الوطني: اعتقال اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما7500 حبة مخدرة في بابل

2021/04/08 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني اعتقال اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما آلاف الحبوب المخدرة في بابل.

وقال الأمن الوطني في بيان ان قوة من الجهاز تكمنت استناداً الى معلومات من القاء القبض وفق اوامر قضائية على اثنين من تجار المواد المخدرة وبحوزتهما نحو سبعة آلاف وخمس مئة حبة مخدرة، مع ادوات تعاطي خاصة بمادة الكرستال، مشيرا الى تدوين اقوالهما اصولياً بعد اعترافهما بتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وإحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما.

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