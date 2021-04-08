يقود الكلاسيكو السادس.. ماتيو لاهوز حكماً لمباراة ريال مدريد وبرشلونة السبت

2021/04/08 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا، تعيين الحكم ماتيو لاهوز لقيادة مباراة الكلاسيكو المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة، السبت المقبل.

ويستضيف ريال مدريد غريمه اللدود برشلونة، السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية في إطار الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني.

وفيما سيقود ماتيو لاهوز طاقم تحكيم مباراة الكلاسيكو، سيتولى سوتو جرادو مسؤولية تقنية الفار خلال المباراة المصيرية بين الفريقين اللذين يتصارعا على لقب الدوري الإسباني.

وستكون المباراة القادمة هي الكلاسيكو السادس الذي يقوده ماتيو لاهوز في مسيرته التحكيمية حتى اللحظة.



وخلال المباريات الـ 5 السابقة التي قادها لاهوز، فاز ريال مدريد في 3، فيما حقق برشلونة انتصارًا وحيدًا، وانتهت مباراة بالتعادل بين الفريقين.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، في الوقت الذي يأتي فيه ريال مدريد ثالثًا برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن البلوجرانا و3 عن الروخيبلانكوس.

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