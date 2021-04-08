وزير الصحة والبيئة يوجه بان يكون تعيين ابناء شهداء الجيش الابيض من التعيينات المركزية وحسب اختيارهم الاول

2021/04/08 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بان يكون تعيين ابناء شهداء الجيش الابيض من التعيينات المركزية وحسب اختيارهم الاول اكراما للتضحيات التي بذلها شهداء الجيش الابيض في سبيل دحر وباء كورونا.وقال التميمي في بيان لوزارة الصحة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " نثمن دور الجيش الابيض البطولي في التصدي للجائحة وان تكريم ابناءهم بالتعيين هو اقل ما يمكن ان تقدمه الوزارة ازاء تلك التضحيات "./انتهى ح

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