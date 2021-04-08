قوباد طالباني يرسي حجر أساس معمل للسكر في رابرين التابعة لقضاء رانية

2021/04/08 | 16:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ارسى نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني اليوم الخميس، حجر الاساس لمعمل لتكرير السكر بمنطقة رابرين التابعة لقضاء رانية التابع لادارة رابرين.وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :" حضر مراسم وضع حجر الاساس كل من وزراء التخطيط والزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان ورئيس هيئة الاستثمار وعدد من المسؤولين الاخرين ".وذكر الموقع ان معمل السكر هذا يعد أحد المشاريع الاستراتيجية في اقليم كردستان بكلفة / 71 / مليون دولار، فيما سيتم انشاؤه على مساحة 100 دونم وبطاقة انتاجية تبلغ 500 إلى 700 طن من السكر يومياً وتوفير فرص عمل لأكثر من 2000 عائلة".و قال قوباد طالباني في كلمة له ,انه يعرب عن سعادته بارساء حجر اساس لمثل هذا المشروع الاستراتيجي والمهم، وان يتحول المستثمرون في اقليم كردستان من قطاع البناء الى قطاع الزراعة والصناعة، مشيرا الى ان هذا المشروع ضمن الخطط التي وضعتها حكومة الاقليم ".واضاف طالباني، ان حكومة اقليم كردستان تدعم وبشكل كامل، المستثمرين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مؤكدا انه متفائل بتوجه المستثمرين نحو القطاع الزراعي الصناعي"./انتهى2

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