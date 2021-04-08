مصر تعلن اكتشاف مدينة فرعونية مفقودة تحت الرمل في الأقصر

2021/04/08 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موكب مومياء الملكة تي زوجة الملك الفرعوني أمنحتب الثالث خلال “مسيرة المومياوات الملكية” في القاهرة في الثالث من نيسان/ابريل 2021 © ا ف ب خالد دسوقي القاهرة (أ ف ب) – اكتشفت بعثة مصرية لعلماء الآثار في الأقصر جنوب البلاد مدينة أثرية مفقودة تحت الرمل وُصفت بأنها “أكبر مدينة على الإطلاق في مصر”، […]

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