مباحثات ماراتونية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.. متى نتوقع النتائج؟

2021/04/08 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا,-(أ ف ب) – كيف السبيل لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الدولي مع إيران بعدما غادرته واشنطن عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب؟ هذا هو رهان المباحثات القائمة حاليا في فيينا، خلف أبواب مغلقة في فندق كبير.– كيف تسير المفاوضات؟ – بداية، ثمة اجتماعات للّجنة المشتركة، مرّة أو مرتين في الأسبوع، بين […]

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