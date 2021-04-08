2021/04/08 | 17:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يحدد طريقا وحيدا لتجاوز الازمات وحماية المكانة الدستورية لاقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/08 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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