2021/04/08 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس

النواب، هيثم الجبوري، الخميس، عن

تخصيص قرابة 140 الف درجة وظيفية ضمن

قانون الموازنة الاتحادية العام للبلاد

لسنة 2021.

وقال الجبوري في تصريح متلفز، إن

"الموازنة تضمنت ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اصل 138 الف درجة .. المالية النيابية: تخصيص 15 ألف درجة وظيفية لفئتين بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اصل 138 الف درجة .. المالية النيابية: تخصيص 15 ألف درجة وظيفية لفئتين بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).