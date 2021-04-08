الصحة تصدر توجيهاً جديداً بخصوص شمول فئة محددة بالتعيينات المركزية

2021/04/08 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي،

اليوم الخميس، ان يكون تعيين ابناء

شهداء الجيش الابيض من التعيينات

المركزية وحسب اختيارهم.

وقال المكتب الإعلامي للوزير، بحسب

بيان رسمي، تلقته وكالة نون الخبرية، ان

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