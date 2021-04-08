لليوم الثالث على التوالي.. ايران تستمر بتسجيل اعلى عدد اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

2021/04/08 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إيران قفزة جديدة بإصابات كورونا،

رفعت العدد الكلي للإصابات المسجلة منذ

ظهور الجائحة، إلى أكثر من مليوني

إصابة.

وقالت الصحة الإيرانية في استعراض عدد

الإصابات اليومية، إنها شخصت خلال

الساعات الـ 2

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