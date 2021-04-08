مجلس النواب يحدد موعد بداية الفصل التشريعي الثاني

2021/04/08 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت رئاسة مجلس النواب، يوم الخميس، موعد انطلاق جلسات الفصل التشريعي الثاني.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، إن رئاسة المجلس واستنادا للمادة (57) من الدستور لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها انتهاء الفصل التشريعي الأول.

وأضافت، أن بداية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة ستكون يوم الثلاثاء الموافق 20/4/2021.

PUKmedia الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

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