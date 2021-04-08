توجيه من الصحة بشأن ذوي شهداء الجيش الأبيض

2021/04/08 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، بان يكون تعيين ابناء شهداء الجيش الابيض من التعيينات المركزية وحسب اختيارهم الاول.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “التميمي وجه بان يكون تعيين ابناء شهداء الجيش الابيض من التعيينات المركزية وحسب اختيارهم الاول اكراما للتضحيات التي بذلها شهداء الجيش الابيض في سبيل دحر وباء كورونا عن ابناء بلدنا العزيز”.

واضاف البيان، ان “وزير الصحة ثمن دورهم البطولي في التصدي للجائحة وان تكريم ابناءهم بالتعيين هو اقل ما يمكن ان تقدمه الوزارة ازاء تلك التضحيات”.

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