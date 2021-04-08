الحدود يخسر نقطتين ثمينين في الوقت القاتل

2021/04/08 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /خطف نادي القاسم تعادلا قاتلا من مضيفه فريق الحدود في مواجهة اليوم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين والتي أقيمت في ملعب التاجي ضمن افتتاح الجولة الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.الحدود حقق بداية مميزة جدا وتمكن في غضون ثلاث دقائق تسجيل هدفين ففي الدقيقة ٢٩ سجل منار طه الهدف الاول وبعدها بثلاث دقائق عاد منار ليسجل هدفا ثانيا لينتهي الشوط الأول بتقدم الحدود بهدفين، لكن في الدقائق الأخيرة من المباراة تمكن اللاعب سراج الدين من تقليص النتيجة بإحرازه الهدف الاول القاسم في الدقيقة ٨١ وسجل المحترف السنغالي ديمبا دياخات هدف القاسم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.ورفع القاسم رصيده إلى النقطة ٢٣ في المركز الثامن عشر فيما رفع الحدود رصيده إلى النقطة ٢٠ في المركز التاسع عشر./انتهى

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