رئاسة البرلمان تحدد العشرين من الشهر الحالي موعدا لبداية الفصل التشريعي الثاني- السنة التشريعية الثالثة

2021/04/08 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حددت رئاسة البرلمان، العشرين من الشهر الحالي موعدا لبداية الفصل التشريعي الثاني- السنة التشريعية الثالثة.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان، ان"رئاسة البرلمان واستنادا للمادة (57) من الدستور لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها ".واضاف: "إذ تبارك لكم رئاسة المجلس جهودكم المخلصة نوابا ولجانا وكتلا برلمانية إقرار الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، فإنها تعلن أن بداية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة ستكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٤ /٢٠٢١"./انتهى2

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