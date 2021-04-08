الرئيس العراقي يستقبل وفداً من الكرد الفيليين

2021/04/08 | 17:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس 8 نيسان 2021 في قصر السلام ببغداد، وفداً من الكرد الفيليين....

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