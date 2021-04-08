حوادث غامضة في محافظة عراقية خلال يومين

2021/04/08 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الخميس، بتسجيل عدد من الحوادث الامنية الغامضة في محافظة ذي قار خلال الـ 48 ساعة الماضية ابرزها فقدان طفلين وسط مدينة الناصرية.

وذكر المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (8 نيسان 2021)، ان "الأجهزة الأمنية في المحافظة سجلت فقدان طفلين دون الـ 15 عاما بظروف غامضة دون معرفة مصيرهما حتى الآن لافتا إلى أن الحوادث وقعت بالتتابع خلال الـ48 ساعة الماضية".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية أيضا انتشلت جثة شاب يبلغ من العم يبلغ 20 عاما من نهر الفرات بعدما تعرض لحادث غرق مرجحا ان تكون الحالة انتحار حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".

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