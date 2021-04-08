المالية النيابية تكشف اعداد الدرجات الوظيفية في الموازنة وتعيين فئة بدون شرط

2021/04/08 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، الخميس، عن تخصيص قرابة 140 الف درجة وظيفية ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021.

وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعه موقع NRT، إن "الموازنة تضمنت استثناء يقضي بتعيين أصحاب الشهادات العليا والاوائل في الكليات”.

وأضاف أن "الموازنة تضمنت 68 الف درجة وظيفية لدوائر الصحة ذات التعيين المركزي والتي تشمل الأطباء والممرضين وخريجي المجموعات الطبية، فضلا عن تخصيص قرابة 70 الف درجة وظيفية للدوائر الخدمية وتشمل البلدية والماء والمجاري وامانة بغداد".

واوضح الجبوري، أنه "من ضمن هذا العدد من الدرجات الوظيفية، يمكن تخصيص 15 الف درجة وظيفية لاصحاب الشهادات العليا والاوائل".



وتابع، أن "قانون الموازنة الزم تخصيص الدرجات الوظيفية بقانون الخدمة الاتحادي حتى لا يتم التلاعب بها من المتنفذين، وهذا الامر يحدث لأول مرة منذ 2003 ولغاية اليوم".

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