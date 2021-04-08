عاجل | نيجيرفان البارزاني يصدر بيانا عقب انتهاء اجتماعه مع قيادات الإقليم الحزبية

2021/04/08 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

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نيجيرفان البارزاني يصدر بيانا عقب انتهاء اجتماعه مع قيادات الإقليم الحزبية– وحدة الصف والتعايش والتآخي هي الطريق لاجتياز الازمات– رئاسة الإقليم ستبقى مظلة جامعة لكل الأطراف– بحثنا دور الإقليم في الحوار الاستراتيجي بين بغداد واربيل

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