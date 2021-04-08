موجات كورونا جديدة قد تضرب العراق.. وزير الصحة يحدد الإجراءات المتوقع اتخاذها في رمضان ويتحدث عن خطة تشمل الموظفين

2021/04/08 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم

الخميس، الإجراءات المتوقع إتخاذها في

شهر رمضان مع تصاعد أعداد الإصابات

بكورونا فيما أعلن وضع خطة للتلقيح

باللقاح المضاد تشمل جميع الموظفين

والمسافرين، في الوقت الذي ي

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