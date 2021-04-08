أيزيدخان: لن نسمح بتنفيذ اتفاق سنجار مهما كلف الأمر

ودعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء 7 نيسان 2021 خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وفد المجلس الايزيدي في سنجار، إلى العمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة اهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية.وقال صالح بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في سنجار والعراقيل التي تواجه أهلها، حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة".
وفي وقت سابق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إنه "بعد اتفاق الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان سيتم تفعيل اتفاق سنجار قبل الانتخابات المقبلة".وأكد، "رئيس الجمهورية، على أهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الإيزيديين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير، وضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة اهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، وإعمار المدينة وتعزيز أمنها واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية".
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