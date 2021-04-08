أيزيدخان: لن نسمح بتنفيذ اتفاق سنجار مهما كلف الأمر

2021/04/08 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأبدى قائد قوات إيزيد خان إحدى الفصائل الإيزيدية، حيدر ششو، اليوم الخميس (8 نيسان 2021)، معارضته الشديدة لإعادة تفعيل اتفاقية سنجار، التي أبرمت في وقت سابق بين العاصمة الاتحادية بغداد وأربيل.وقال ششو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع في سنجار مستقر أمنياً"، مضيفا "هناك فقط مخاوف من التهديدات التركية التي تؤثر على الأهالي، ووضعهم الداخلي".وأضاف أن "اتفاق سنجار يمثل ضربة كبيرة لأهالي سنجار والمكون الايزيدي، لكونه سيسمح بتسليم القضاء لمن تخلى عنه لصالح عناصر تنظيم داعش".ومضى بالقول "لن نسمح بتنفيذ هذا الاتفاق إطلاقا مهما كلفنا الأمر".

ودعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأربعاء 7 نيسان 2021 خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، وفد المجلس الايزيدي في سنجار، إلى العمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة اهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية.وقال صالح بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في سنجار والعراقيل التي تواجه أهلها، حيث جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة".

وفي وقت سابق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إنه "بعد اتفاق الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان سيتم تفعيل اتفاق سنجار قبل الانتخابات المقبلة".وأكد، "رئيس الجمهورية، على أهمية تأمين متطلبات عودة طوعية آمنة وكريمة للمهجرين والمهاجرين من الإيزيديين الذين أجبرتهم ظروف الإرهاب على الهجرة والتهجير، وضرورة تجاوز العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والعمل على تنظيم الإدارة في سنجار بالاستناد على إرادة اهلها، وإبعادها عن الصراعات السياسية، وإعمار المدينة وتعزيز أمنها واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات الأساسية".

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