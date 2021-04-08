2021/04/08 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

​

ذكر في الدستور العراقي الذي كتب على

عجالة عام 2005 بان العراق دولة اتحادية

فدرالية ونتيجة ذلك أن كان تشكل إقليم

في الشمال هو إقليم كردستان شبة

المستقل، الفدرالية ليست سبة ولا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية وسعر "الطماطة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية وسعر "الطماطة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).