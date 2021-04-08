2021/04/08 | 18:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: مها محمود محمد محمود

مقدمة البحث عن تقنية المعلومات

تقنية المعلومات (تقانة المعلومات,

تكنلوجيا المعلومات) :ان المفهوم العام

الحديث لها والذي ظهر لاول مرة في مقال

تم نشره وحسب تعريف (مجموعة تق

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