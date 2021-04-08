الغزي يشدد على حسم إنجاز مشاريع البنى التحتية في ذي قار

2021/04/08 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، على ضرورة حسم إنجاز مشاريع البنى التحتية في ذي قار.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الغزي […]

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