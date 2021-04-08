مجلس النواب العراقي: بدء الفصل التشريعي الثاني 20 أبريل

2021/04/08 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، إن بداية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة ستكون يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل/ نيسان 2021م.ولفت المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، عبر حسابه …

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