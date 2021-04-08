الصحة: تسجيل34 وفاة و 7817 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث حصيلة محلية

2021/04/08 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل أربع وثلاثين حالة وفاة وسبعة آلاف وثماني مئة وسبع عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيانها المتضمن الموقف الوبائي للساعات الأربع والعشرين الماضية، ان الحصيلة الجديدة رفعت مجمل عدد الوفيات في البلاد الى أربعة عشر الفا واربع مئة وست حالات، والعدد الكلي للإصابات في عموم البلاد الى تسع مئة وثلاثة آلاف واربع مئة وتسع وثلاثين إصابة، في حين أشار البيان الى تماثل أربعة آلاف وثماني مئة وثلاثة وثمانين مصابا للشفاء، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمتعافين الى سبع مئة وتسعة وتسعين الفا وثلاث مئة وسبعة وعشرين مصابا.

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