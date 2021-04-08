السماوة والنفط يحصلان على نقطة من تعادلهما

2021/04/08 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /حسم التعادل الإيجابي مباراة السماوة وضيفه النفط بهدف لكلا الفريقين والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب السماوة لحساب الجولة ٢٧ من الدوري الممتاز.المباراة مهمة للفريقين النفط تحت إشراف مدربه الجديد باسم قاسم الذي خسر مباراته الماضية أمام نفط الوسط يحاول تصحيح مسار الفريق والسماوة الساعي للابتعاد من قاع الترتيب، وتمكن النفط من افتتاح النتيجة في الدقيقة ٣٨ عبر اللاعب وليد كريم لكن أمجد سعد أحرز التعادل قيل نهاية الشوط الأول بدقيقة لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.ولم يطرأ جديد على النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة مناصفة رفع من خلالها النفط رصيده إلى النقطة ٣٦ في المركز السابع فيما رفع السماوة رصيده إلى النقطة ٢٠ في المركز الأخير./انتهى

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