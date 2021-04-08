ابطال مفعول عبوتين لاصقتين في الطريق المؤدي لمنزل محافظ كركوك وقيادة الشرطة

2021/04/08 | 18:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن القاء القبض على ارهابي يحمل عبوتين بالطريق المودي لمنزل محافظ كركوك راكان سعيد وقيادة الشرطة .وقال المصدر ان مفارز مديرية شرطة محافظة كركوك بالتعاون مع قطعات الجيش العراقي وجهاز المخابرات تمكنت من القاء القبض على أرهابي يقود دراجه نارية وضبطت بحوزته حقيبة تحتوي على عبوتين لاصقتين وصواعق تفجير وأجهزة موبايل.وبينت المديرية انه تم تسليم الارهابي الى جهاز المخابرات مع المضبوطات كونه احد اهدافهم حسب الاختصاص الوظيفي./انتهى

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