برلماني يرجح لـ NRT احتمالية تأجيل الانتخابات

2021/04/08 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

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اكد النائب عن محافظ البصرة عامر الفائز، الخميس، احتمال تاجيل الانتخابات البرلمانية على ضوء ما يجري في الاشهر المقبلة.

وذكر الفايز في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (8 نيسان 2021)، ان "مجلس النواب اكمل ماعليه لغرض اجراء الانتخابات لافتا الى اكمال تشريع قانون الانتخابات والمفوضية وقانون المحكمة الاتحادية ورصد الأموال الخاصة بالعملية الانتخابية".

واضاف، ان "الكرة في ملعب المفوضية لاكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها المقررر في العاشر من تشرين الأول من العام الجاري".

وتوقع الفايز ان "تجرى الانتخابات في موعدها على قياس ماهو ظاهر من استعدادات" مشيرا الى ان "احتمال التأجيل سيكون على ضوء مايجري في الأشهر المقبلة".

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