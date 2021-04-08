بسبب مشاكسته.. أب يحرق طفله بالبنزين في الموصل

2021/04/08 | 18:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف مصدر أمني، الخميس، عن تفاصيل حادثة قيام اب بحرق طفله في مدينة الموصل.

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