مصرف الرشيد يباشر بإطلاق التطبيق الخاص بسلف المتقاعدين

2021/04/08 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن مصرف الرشيد ، اليوم الخميس، إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالتقديم على سلف المتقاعدين.

وأوضح المكتب الاعلامي "إن التطبيق سيكون متاحا للتقديم على السلف للمتقاعد الأصيل والمستفيد من حاملي بطاقة (نخيل)".

ودعا المكتب الاعلامي كافة الراغبين التقديم من خلال التطبيق في الرابط أدناهhttps://play.google.com/store/apps/details?id=egate.rasheed.customer

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