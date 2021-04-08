الآسيوي يغير توقيتات مباريات مجموعة فريق الشرطة في الأبطال بالسعودية

2021/04/08 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد مدير أعلام نادي الشرطة حسين الخرساني اليوم الخميس ( 8 نيسان 2021)، تلقي ناديه إشعاراً من الإتحاد الآسيوي يغير فيه توقيتات مباريات فرق المجموعة الثالثة والتي يضيفها الأهلي السعودي.وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" التوقيتات الجديدة تم تثبيتها لتزامن المباريات مع شهر رمضان، لذا فأنها تقام في اوقات متأخرة بعد الفطور".وأضاف،" وبحسب التوقيتات الجديدة فأن الشرطة سيلاقي الدحيل القطري في (15 – نيسان – 2021) عند الساعة (20:45) مساءً،على ملعب الجوهرة المشعة حيث تقام جميع مباريات المجموعة على نفس الملعب، فيما يلتقي الشرطة في المباراة الثانية مع الاستقلال الايراني في ( 18 – نيسان – 2021) عند الساعة (23:15) مساءً، اما المباراة الثالثة فسيواجه فيها الشرطة صاحب الضيافة الاهلي السعودي في (21 – نيسان – 2021)، عند الساعة (23:15) مساءً، ويعود الشرطة لمواجهة نفس الفريق (الاهلي) في (24 – نيسان – 2021)، عند الساعة (20:45)، وفي المباراة الخامسة سيواجه الشرطة الدحيل القطري في (27 – نيسان – 2021) عند الساعة (20:45)، بينما يختتم مباريات المجموعة بلقاء الاستقلال الايراني في (30 – نيسان – 2021) عند الساعة (20:45)".يشار الى ان وفد الشرطة الكروي سيغادر يوم السبت المقبل الى المملكة العربية السعودية.

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