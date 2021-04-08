حراك كردي لتشكيل تحالف سياسي شامل يضم جميع أبناء المكون في كركوك

2021/04/08 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هدايت طاهر، الخميس، عن وجود حراك سياسي كردي لتشكيل تحالف شامل يضم جميع الأحزاب الكردستانية في المناطق المتنازع عليها بمحافظة كركوك.وقال طاهر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني لديه تفاهمات مع جميع الأحزاب الكردية لتشكيل تحالف موسع يضم جميع أبناء المكون في كركوك، إلا أن هناك إشكالية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم يحسم وضعه لغاية الآن بشأن العودة إلى المحافظة من عدمها لأسباب خاصة به".وأضاف أن "تشكيل تحالف كردي موسع يضمن عدم ضياع الأصوات، خاصة وأن قانون الانتخابات الجديد يفرض علينا هذا الأمر"، لافتا الى أن "الحوارات مستمرة وسيتم حسم هذا التحالف قريبا، مع التشديد على ضرورة تطبيع الأوضاع الإدارية في كركوك وباقي المناطق لضمان إقامة انتخابات نزيهة في المحافظة".

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